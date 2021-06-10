«بيت المال»: مستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط

قال آمر ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، إنه: “يجب أن تنفذ مخرجات 5+5 حزمة واحدة ومن الطرفين الاثنين” وفق قوله.

أضاف “بيت المال” في تصريحات نقلها عنه ما يسمى “المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” اليوم الخميس: “مستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين، ومطلب إعادة التمركز في خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح” وفق تعبيره.

وواصل آمر ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” قوله: “سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا” على حد قوله.