تشجيعا للشركات.. الوطنية للنفط تبرم عقد خدمات طبية فى حقل الجرف

وقعت مصلحة النفط، الأربعاء، عقد تقديم الخدمات الطبية لتشغيل عيادة حقل الجرف بين شركة المبروك للعمليات النفطية ومصحة النفط بمقر شركة المبروك بذات العماد، وفقا لما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

والجدير بالذكر، هذه المرة الأولى التي تنتقل فيها المصحة إلى مرحلة تشغيل العيادات التابعة للشركات المشغلة بالحقول والموانئ النفطية وتزويدها بالعناصر الطبية والأدوية وجميع الخدمات الطبية بالمواقع البرية والبحرية.

وتقدم رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة المبروك بالشكر والتقدير للسيدة المدير العام للمصحة والأخوة أعضاء مجلس إدارة المصحة بالشكر والتقدير على تحملهم مسؤولية تشغيل عيادة حقل الجرف تابعين للمصحة والدفع بنشاط المصحة ضمن دائرة توسيع النشاط الخدمي ليصل إلى الحقول النفطية.

وثمنت أمينة معكاف، المدير العام للمصحة، جهد شركة المبروك للعمليات على ثقتها في الخدمات التي تقدمها المصحة وأيضا على التشجيع للدفع بنشاط المصحة لأبعاد جديدة وإقحامها في العمليات الحقلية للإشراف على العيادات التابعة للشركة بالحقل.

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