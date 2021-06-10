بحضور قادة المليشيات.. الحداد يلتقي وزير الدفاع البريطاني

التقى الميليشياوي محمد الحداد، اليوم الخميس، وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

وحضر اللقاء، ما يعرف بآمراء المناطق العسكرية ورؤساء الأركانات النوعية وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين الميليشياوي إبراهيم بيت المال، وما يعرف بآمر المنطقة العسكرية الغربية الميليشياوي أسامة جويلي.

وبحسب زعم البيان الصادر، فإنه تم مناقشة آفاق التعاون العسكرية المستقبلية المشتركة ما بين البلدين.

وأكد بن والاس، تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة، على حد زعم البيان.

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