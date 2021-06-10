«اللواء المسماري»: الوجود التركي في ليبيا إحتلال حقيقي.. ولا إرادة دولية لإخراجهم

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية حتى الآن دليل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم.

وقال المسماري في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، الخميس، حول ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من مخرجات برلين متسائلا، “لماذا لم تخرج المرتزقة الأجانب من ليبيا؟ لأن لا توجد قوة حقيقية أو توجد إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم أو ربما هناك حسابات أخرى في الخفاء لا نعلم بها”.

أما عن وضع المليشيات المسلحة، فقال المسماري: “هل ستخرج الميليشيات وتسلم سلاحها وتعود للأعمال المدنية أو تندمج بالجيش بالشكل الصحيح؟ طبعا هذا مستحيل ومن صعب جدا، لأن هذه الميليشات تعودت على مصادرة القرار السياسي ومصادرة المال والهيمنة على مؤسسات الدولة”.

وتابع المسماري: “بخصوص وجود أجانب، حتى الآن الأتراك يرون في أن وجودهم هنا شرعي، لكن هو بالحقيقة احتلال بكل ما تعني الكلمة”.

وردا على سؤال حول اعتبار البعض للعروض العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني الليبي أنها تهديد لأي استحقاق انتخابي قادم، قال المسماري: “العروض العسكرية هذه ليست لها أي علاقة بالسياسة هذا العرض للقيادة العامة، داخل القيادة العامة، مثل ما يحدث في أي معسكر في الصباح يأتي الآمر ويقوم بعرض، هذا موضوع آخر”.