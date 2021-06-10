البوسيفي: الدبيبة أصاب الليبيين بخيبة أمل بسبب تحركاته غير المقبولة

قال أستاذ العلوم السياسية، عثمان البوسيفي إن الزيارات التى يقوم بها عبد الحميد البيبية رئيس الحكومة، تشير فى الحقيقة إلى أنه “ليس محايدا”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يستوجب عليه أن يوازن فى زياراته الرسمية .

البوسيفي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أضاف: “أن تصرفات رئيس الحكومة توحي بمؤشرات غير مطمنئة خاصة بعد امتناعه عن حضور العرض العسكري وذهابه إلى تركيا فضلا عن حضوره عرض مليشيات عسكرية فى مصراتة”.

واختتم قائلا: ”أن تلك الأمور التي يقوم بها رئيس الحكومة غير مقبولة لدى الشعب الليبى، وتصدر لهم خيبة أمل”، على حد وصفه .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

