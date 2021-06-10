كرموس: مجلس الدولة لا يعرقل تنفيذ اتفاق المناصب السيادية بل البرلمان

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عادل كرموس، إن: “المناصب السيادية اتفقت عليها لجنتا الأعلى للدولة والنواب في بوزنيقة 1 و2 ولم ينفذ أي من الاتفاقين لعدم قدرة مجلس النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة أخرى، والفترة الأخيرة قرّر المجلسان فتح هذا الملف، وشكّل مجلس النواب لجنة للتشاور حول هذا الموضوع، وكان عمل هذه اللجنة وتصريحاتها مخالفا لما اتُّفق عليه، وتخالف تأكيد رئيس مجلس النواب مؤخرا بالتزامهم باتفاق بوزنيقة 1”، وفق قوله.

كرموس، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “خطوة مجلس الدولة جاءت ردّا على تصريح عقيلة صالح، حيث شرع في استقبال طلبات الترشح تنفيذا لاتفاق بوزنيقة، وليس هناك عرقلة من مجلس الدولة، بل العرقلة من مجلس النواب لعدم توافقه وعجزه عن عقد جلسة بنصاب كامل”، على حد قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

