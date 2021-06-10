الزائدي: الدبيبة يتجاهل تنفيد أحكام القضاء بالإفراج عن الساعدي القذافي

قال خالد الزائدي، محامي أسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إن نجل القذافي، الساعدي، بات حاليا رهينة للمساومات السياسية، رغم صدور أحكام ببرائته وبضرورة الإفراج عنه.
وأكد الزائدي، في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك” الروسية، رصدتها “الساعة24″، أن عائلة القذافي لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ الساعدي القذافي، قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محلياً ودولياً.
وأشار إلى أنه عوضا عن التحقق من إنفاذ القانون، تجاهل مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيية، هذه الأحكام والإفراجات، ولم يتخذ أي إجراء حيالها إلى يومنا هذا، دون أي مبرر قانوني.
ولفت محامي أسرة القذافي، إلى أنه صدرت خلال السنوات الماضية أحكاما قضائية ببراءة السجناء السياسيين، وتضمنت قرارت بالإفراج عنهم، كما شملت قرارت الإفراج الصحي، لكنها لم تنفذ لا في ظل حكومة الوفاق، ولا الآن من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد على إن أبرز هذه الأحكام، حكم البراءة الصادر بحق الساعدي معمر القذافي في 3 أبريل من عام 2018، خاصة وأن الساعدي الذي تم تسليمه في 2014 بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر، وسجن في معتقل الهضبة المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي القاعدة، حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، أدى لوفاة عدد منهم بعد أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية.
وأضاف إن الساعدي القذافي، الذي قدم للمحاكمة، بعد جلبة في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام 2011، وقدم للمحاكمة من جديد، وظل رهنا للاعتقال على ذمة القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكماً نهائياً واجب النفاذ ببرائته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه في أبريل 2018.
وأوضح أن الساعدي ظل وباقي السجناء تحت سطوة “آمري الهضبة” سيء السمعة، لحين اندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين القائمين عليه ومليشيا “ثوار طرابلس”، بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم مليشيا قوة “الردع الخاصة”، بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.
وبين أن فريق الدفاع اتخذ عديد الإجراءات القانونية والشكاوي داخليا وخارجيا، حيث تم تقديم شكوى للنائب العام تحت رقم 3284 ضد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، ومحمد لملوم وزير العدل السابق، ومسؤليتهم عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية وجريمة اعتقال تعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق والمعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.
وألمح إلى أنه قدم شكاوي أيضاً ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف باعتبارهم ضالعين في هذه الجرائم.
واستطرد:” أنه بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها، تم تقديم طلبات لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن الساعدي، والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل، وأصدروا أوامر الإفراج التي رحب بها جهاز قوة الردع”.
وكان الصديق الصور، النائب العام، قد قال في تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك”، إن الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار تنفيذ الحكومة حكم البراءة، موضا أن الحكم الغيابي على شقيقه سيف الإسلام، يسقط فور مثوله أمام القضاء.
وقال الصور:” الساعدي انتهت قضيته، وصدر فيها حكم براءة، وصدرت أوامر من مكتب النائب العام بالإفراج، والحكومة الليبية الآن تبدو أنها في إطار تنفيذ هذه الأوامر، عندما تتوفر لديها الظروف المناسبة.
وفيما يخص سيف الإسلام، قضيته بالنسبة للقضاء المحلي صدر فيها حكم غيابي، وهذا الحكم يسقط بمجرد مثوله للمحاكمة مرة أخرى”.
وردا على سؤال حول التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضيتي الساعدي وسيف السلام القذافي، قال “الحكومة الليبية ومجلس النواب لديهما مندوب لدى الجنائية الدولية، وهو المعنى بتوصيل وجهة نظر الحكومة إلى محكمة الجنائية الدولية”.
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