اللواء المسماري: لا توجد إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة من ليبيا

اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية حتى الآن دليل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم.

اللواء المسماري في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس، تسائل: “لماذا لم تخرج المرتزقة الأجانب من ليبيا؟ لأن لا توجد قوة حقيقية أو توجد إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم أو ربما هناك حسابات أخرى في الخفاء لا نعلم بها”.

وتابع: “بخصوص وجود أجانب، حتى الآن الأتراك يرون في أن وجودهم هنا شرعي، لكن هو بالحقيقة احتلال بكل ما تعني الكلمة”.

وردا على سؤال حول اعتبار البعض للعروض العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة العربية الليبية أنها تهديد لأي استحقاق انتخابي قادم، قال اللواء المسماري: “العروض العسكرية هذه ليست لها أي علاقة بالسياسة هذا العرض للقيادة العامة، داخل القيادة العامة، مثل ما يحدث في أي معسكر في الصباح يأتي الآمر ويقوم بعرض، هذا موضوع آخر”.