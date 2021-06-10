بعد شكاوى كتابية من المواطنين.. الداخلية: ضبط تشكيل عصابي اعتدى على مدارس بالبريقة

باشر قسم البحث الجنائي رئيس وأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات عن واقعة قيام أشخاص مجهولي الهوية بالاعتداء على مدرسة الصفوة ومدرسة المجد بالسرقة وتخريب للمعدات وأجهزة التكييف الخاصة بها بعد تلقى مركز شرطة البريقة شكاوى كتابية كثيرة من المواطنين .

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، في إيجاز صحفى، رصدتة “الساعة 24” أن الواقعة تبين إنها تكررت أكثر من مرة، حيث تم الاشتباه فى بعض الأشخاص من متعاطى المخدرات الذين تم ضبطهم جميعا، وتبين أنهم تشكيل عصابى يتكون من خمسة أشخاص.

وقالت الوزارة، إنه تم التحقيق معهم داخل قسم البحث الجنائي، واعترفوا بقيامهم بالواقعة، هذا وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع وأحيلت إلى النيابة العامة.