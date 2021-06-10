الوطنية للنفط: وصول قافلة من المعدات الطبية تصل بلدية إدري الشاطئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، عن وصول وصول قافلة من المعدات الطبية لتجهيز المركز الصحي ابوقدقود بمختلف الاحتياجات وكذلك أجهزة الكلى ومحطة التحلية لبدء تشغيل مركز غسيل الكلى وكذلك الأثاث الطبي ومستلزمات التشغيل، ومواد الأعمال المدنية، حيث سيشرع فورا في أعمال الصيانة الأساسية للمركز الصحي وتجهيزه لتركيب وتشغيل ما تم توفيره من معدات وتجهيزات وكذلك توفير النواقص من المعدات المطلوبة لمستشفى ادري القروي.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، عن وصول وصول قافلة من المعدات الطبية لتجهيز المركز الصحي ابوقدقود بمختلف الاحتياجات وكذلك أجهزة الكلى ومحطة التحلية لبدء تشغيل مركز غسيل الكلى وكذلك الأثاث الطبي ومستلزمات التشغيل، ومواد الأعمال المدنية، حيث سيشرع فورا في أعمال الصيانة الأساسية للمركز الصحي وتجهيزه لتركيب وتشغيل ما تم توفيره من معدات وتجهيزات وكذلك توفير النواقص من المعدات المطلوبة لمستشفى ادري القروي.