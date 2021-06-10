الوطنية للنفط: وصول قافلة من المعدات الطبية تصل بلدية إدري الشاطئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، عن وصول وصول قافلة من المعدات الطبية لتجهيز المركز الصحي ابوقدقود بمختلف الاحتياجات وكذلك أجهزة الكلى ومحطة التحلية لبدء تشغيل مركز غسيل الكلى وكذلك الأثاث الطبي ومستلزمات التشغيل، ومواد الأعمال المدنية، حيث سيشرع فورا في أعمال الصيانة الأساسية للمركز الصحي وتجهيزه لتركيب وتشغيل ما تم توفيره من معدات وتجهيزات وكذلك توفير النواقص من المعدات المطلوبة لمستشفى ادري القروي.
رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحسب إيجاز صحفي للمؤسسة بفيسبوك، قال: “ضمن السياسة المعلنة للمؤسسة الوطنية للنفط بحسن الجوار في كافة مناطق عملياتنا و تنفيذا لما تعهدنا به في زيارتنا لمناطق الجنوب ، ستسعى المؤسسة الى حلحلة كل المختنقات بهذه البلدية و غيرها من المناطق الاخرى على أمل تحسن الظروف المالية وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات الكافية من الدولة الليبية”.
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