انتشار واسع لـ«اللواء 444 » جنوب غرب طرابلس.. ومليشيات تتحشد لمنع تقدمه

انتشرت مفارز «اللواء 444 قتال»، في عدّة أماكن وفعّلت عدّة نقاط تفتيش في مناطق “جنوب غرب طرابلس” وضبطت بعض المطلوبين أمنيا .

وأكد اللواء 444، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ذلك يأتي بتعليمات آمر “منطقة طرابلْس العسكريّة” وفي إطار الخِطّة الموضوعة لفرض الأمن واستجابةً لشكاوى المواطنين والبلاغات الواردة عن السّرقات المتكرّرة وعمليّات السّطو المسلح والاعتداء على أصحاب المحلات.

وتابع اللواء:” نؤكد أننا مستمرّون في عمليّات فرض الأمن تدريجيّاً وبسط الاستقرار في كل المناطق الّتي يوجد بها تجاوزات”.

فيما قال مصدر أمني لـ«الساعة 24» إن مليشيات مسلحة محسوبة على بلدة الزنتان تتحشد لصد تقدم اللواء 444 شرق منطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس.