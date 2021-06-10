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انتشار واسع لـ«اللواء 444 » جنوب غرب طرابلس.. ومليشيات تتحشد لمنع تقدمه

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتشرت مفارز «اللواء 444 قتال»، في عدّة أماكن وفعّلت عدّة نقاط تفتيش في مناطق “جنوب غرب طرابلس” وضبطت بعض المطلوبين أمنيا .

وأكد اللواء 444، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ذلك يأتي بتعليمات آمر “منطقة طرابلْس العسكريّة” وفي إطار الخِطّة الموضوعة لفرض الأمن واستجابةً لشكاوى المواطنين والبلاغات الواردة عن السّرقات المتكرّرة وعمليّات السّطو المسلح والاعتداء على أصحاب المحلات.

وتابع اللواء:” نؤكد أننا مستمرّون في عمليّات فرض الأمن  تدريجيّاً وبسط الاستقرار في كل المناطق الّتي يوجد بها تجاوزات”.

فيما قال مصدر أمني لـ«الساعة 24» إن مليشيات مسلحة محسوبة على بلدة الزنتان تتحشد لصد تقدم اللواء 444  شرق منطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس.

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«اللواء 444» انتشار واسع جنوب غرب طرابلس مليشيات منع تقدمه

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • مليشيات الزنتان او غيرها لن يكون لها مكان في ليبيا الحديثة ؟..لامكان الا لمن ينتج ويعمل ويقدم للوطن وليس لمن يختلق الاوهام لكي يسطو ويبتز وينهب فهؤلاء هم العدو ولابد من اقتلاعهم لانهم خطر على الكل حتى اهاليهم وذويهم .

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