«الكبير» يبحث مع مسؤول أميركي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأميركية بول ايهرن بعض الملفات ذات الصلة بالتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقوف على آخر مستجدات التحقيقات فيها.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، أمس الخميس، نشره المصرف عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ورصدته”الساعة24″ فإن الكبير ناقش، يوم الثلاثاء الماضي، مع مديري المشروعات التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي المعنية بالتحول الرقمي وسلامة النظام المصرفي، مشروعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الشفافية والإفصاح والاستدامة المالية للدولة والحوكمة وبناء القدرات والتأجير التمويلي.