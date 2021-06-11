سقوط 7 قتلى في هجوم «مجموعة الفار» على منزل «الشلفوح» بالعجيلات

أسقط هجوم مجموعة تابعة للمطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، على ذمة القضية «داعش – 131» محمد بحرون الملقب بـ«الفار» من مدينة الزاوية، على مدينة العجيلات، 7 قتلى حتى الآن، في الاشتبكات العنيفة الدائرة هناك.

وأقدم «الفار»- المقرب من خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي- على مهاجمة محمد بركة الشهير بـ«الشلفوح» في مدينة العجيلات وقصف منزله حتى أحرقه وأحرق منزل أسرته، وسط انسحاب مديرية الأمن من شوارع المدينة.

فيما تسبب الهجوم، في وفاة طالبة تدعى «شفاء قروز» في كلية التربية، الأمر الذي أصاب زميلاتها بالكلية في العجيلات بصدمة كبيرة، وعبرن عن حزنهن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيبت عدد من الطلبات بكلية التربية في مدينة العجيلات بالصدمة بعد مقتل زميلتهن “شفاء قروز” البالغة من العمر 21 عاما، برصاص عشوائي في منزلها برصاص الاشتباكات العنيفة بين مجموعتي “الفار” و”الشلفوح”.

وارتفعت حصيلة اشتباكات العجيلات بين ” الفار و الشلفوح” إلى 7 بوفاة شفاء قروز.