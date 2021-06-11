القبض على خمسة أشخاص بتهمة سرقة معدات ومكيفات خاصة بمدرستين في البريقة

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ألقى رجال الأمن في البريقة القبض على خمسة أشخاص قاموا بتخريب معدات ومكيفات خاصة بمدرستين بهدف السرقة.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن عملية القبض عليهم جاءت بعد تقديم شكوى كتابية من قبل من أحد المواطنين إلى مركز شرطة البريقة الجديدة بمديرية أمن الهلال النفطي تفيد قيام أشخاص مجهولي الهوية بالاعتداء على مدرسة الصفوة ومدرسة المجد بالسرقة وتخريب للمعدات وأجهزة التكييف الخاصة بها.

وأضاف أنه بعد التواصل والتعاون مع قسم البحث الجنائي باشر رئيس وأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

وذكر أنه من خلال التحري تبين أن الحادثة تكررت أكثر من مرة حيث تم الاشتباه في بعض الأشخاص من متعاطي المخدرات وبضبطهم جميعا تبين بأنهم تشكيل عصابي.

وقال إن بالاستدلال معهم داخل قسم البحث الجنائي اعترفوا بقيامهم بالواقعة، قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال جميع الوقائع وأحيلت إلى النيابة العامة.