ليبيا الان

اللافي يعين النمروش وسيالة مستشارين له

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر حكومي مسؤول خلال تصريح لـ ” الساعة 24 ” عن تكليف ” محمد سيالة ” وزير الخارجية السابق و ” صلاح النمروش ” وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق في مهام مستشارين لـ ” عبدالله اللافي ” النائب بالمجلس الرئاسي و الذي بات من المقربين من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين والمليشيات المسلحة .

ورافق اللافي خلال زيارته إلى الجزائر قبل يومين كل من سيالة والنمروش بالاضافة إلى النائب ” أيمن سيف النصر، عقب تصريحات الرئيس الجزائري المناوئة للقوات المسلحة الليبية عبر قناة الجزيرة القطرية .

وبات اللافي داعماً لتواجد المرتزقة السوريين والقوات التركية واستمرار تواجدها على الارض الليبية وعبر عن ذلك خلال لقائه مع الرئيس التركي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاعضاء المجلس الرءاسي هم المجلس الشرعي من المجلس النواب ومجلس الدولة الغرفة التانية البرلمان معترف بيه دوليا لهم كامل الحق تعيين ما يريدنه من مستشاريين من اي جهات السياسية كانت متلا لو المنفي عين احمد المسماري مستشاره العسكري او الاعلامي فلا احد احد يعترض على القرار صدر من رءيس ليبيا مؤقت الشرعي معترف بيه

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