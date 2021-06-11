اللافي يعين النمروش وسيالة مستشارين له

كشف مصدر حكومي مسؤول خلال تصريح لـ ” الساعة 24 ” عن تكليف ” محمد سيالة ” وزير الخارجية السابق و ” صلاح النمروش ” وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق في مهام مستشارين لـ ” عبدالله اللافي ” النائب بالمجلس الرئاسي و الذي بات من المقربين من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين والمليشيات المسلحة .

ورافق اللافي خلال زيارته إلى الجزائر قبل يومين كل من سيالة والنمروش بالاضافة إلى النائب ” أيمن سيف النصر، عقب تصريحات الرئيس الجزائري المناوئة للقوات المسلحة الليبية عبر قناة الجزيرة القطرية .

وبات اللافي داعماً لتواجد المرتزقة السوريين والقوات التركية واستمرار تواجدها على الارض الليبية وعبر عن ذلك خلال لقائه مع الرئيس التركي.