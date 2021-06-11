تنفيذًا لوعود “صنع الله”.. قافلة معدات طبية تصل بلدية إدري الشاطئ

وصلت قافلة من المعدات الطبية لتجهيز المركز الصحي ابوقدقود بمختلف الاحتياجات وتقديم أجهزة الكلى ومحطة التحلية لبدء تشغيل مركز غسيل الكلى، إضافة إلى الأثاث الطبي ومستلزمات التشغيل ،وكذلك مواد الأعمال المدنية.

جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله إلى بلدية سبها وبلديات براك الشاطئ ، إدري الشاطئ، برفقة نائب رئيس الحكومة رمضان ابوجناح، حيث تم إعلان بلدية إدري الشاطئ كإحدى المناطق النفطية.

ومن المقرر البدء، على الفور، في أعمال الصيانة الأساسية للمركز الصحي وتجهيزه لتركيب وتشغيل ما تم توفيره من معدات وتجهيزات إضافة إلى توفير النواقص من المعدات المطلوبة لمستشفى ادري القروي.

ويتولى فريق إدارة التنمية المستدامة على دراسة مشكلة نقص مياه الشرب ببلدية إدري الشاطئ؛ في إطار المساعي الرامية لإنهاء الأزمة سريعًا.

وتعدّ بلدية إدري الحدودية من المناطق النفطية في ظل قربها من عدد من الحقول النفطية الكبرى ومنطقة عبور لأنابيب النفط، ويشكو الأهالي من بعض الأزمات المتعلقة بالبنية التحتية .

وقال “صنع الله”: ضمن السياسة المعلنة للمؤسسة الوطنية للنفط بحسن الجوار في كافة مناطق عملياتنا، و تنفيذًا لما تعهدنا به في زيارتنا لمناطق الجنوب؛ ستسعى المؤسسة إلى معالجة كافة الأزمات الخاصة بهذه البلدية و غيرها من المناطق الأخرى.

وأضاف: يأتي ذلك وسط آمال بتحسن الظروف المالية وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات الكافية من الدولة الليبية.

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