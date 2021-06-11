وسط غياب بيانات رسمية.. قتلى في اشتباكات بين مليشيات في العجيلات

أخبار ليبيا24

شهدت مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا اندلاع اشتباكات مسلحة فجر الجمعة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وفق إفادات شهود على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد الشهود أن الاشتباكات وقعت بين ميليشيات محمد بحرون الملقب بـ”الفار” تابعة لمدينة الزاوية ومليشيات محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” تابعة لمدينة العجيلات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل حدوث اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وسط الأحياء السكنية.

هذا ما يحدث فى بلدي فى الغرب الليبي المحتل من قبل المليشيات الاخوانية فراخ الصلابي الغرياني :

مليشيات المجرم الفار تنشر فيديو من وسط جزيرة العجيلات توضح سيطرته و تقدمها على مليشيا الشلفوح .

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/rDjV9Colrd — خالد الأطيوش (@khaled_latewish) June 11, 2021

#العحيلات

فيديو | يوضح حجم الاشتباكات التي حدث في مدينة العجيلات قبل قليل بين مليشيات الزاوية و مليشيات الشلفوح ف مدينة العجيلات pic.twitter.com/8ue7uxQ6bt — Khalid (@benniran) June 11, 2021

وفيما لم تصدر أي بيانات رسمية، حتى وقت قريب، حول الاشتباكات تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل فتاة تدعى “شفاء مختار قروز” وهي طالبة بكلية التربية نتيجة إصابتها برصاص عشوائي فيما جرى الحديث عن مقتل شاب يدعى “منصور محمد بب”.