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وسط غياب بيانات رسمية.. قتلى في اشتباكات بين مليشيات في العجيلات

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

شهدت مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا اندلاع اشتباكات مسلحة فجر الجمعة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وفق إفادات شهود على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد الشهود أن الاشتباكات وقعت بين ميليشيات محمد بحرون الملقب بـ”الفار” تابعة لمدينة الزاوية ومليشيات محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” تابعة لمدينة العجيلات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل حدوث اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وسط الأحياء السكنية.

وفيما لم تصدر أي بيانات رسمية، حتى وقت قريب، حول الاشتباكات تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل فتاة تدعى “شفاء مختار قروز” وهي طالبة بكلية التربية نتيجة إصابتها برصاص عشوائي فيما جرى الحديث عن مقتل شاب يدعى “منصور محمد بب”.

 

 

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