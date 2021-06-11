بعيو: عائلة “شكشك” تعيش في تركيا وتنفق مئات الآلاف من أموال الليبيين

وصف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالكذاب، وهاجم حزبه العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين، التي أدرجها مجلس النواب على قائمة الإرهاب.
وجاء ذلك ردا على تدوينة للمدون محمد بورقيقة نشرها على “فيسبوك”، وقال فيها أن “أم القضايا اليوم لدى ديوان شكشك ليست غياب التطعيمات ولا فساد الوزارات والمصروفات العمومية ولا مليار ونصف دولار المصرف الخارجي ولا طوابير البنوك وغسل الأموال، أم القضايا اليوم هو محمد بعيو ومزاعم الاستيلاء على مائتين ألف دينار”.
وعلى الفور حضر بعيو منددا باتهامات شكشك وعلّق قائلا: “كذاب لعنة الله عليه هذا المنتحل لصفة سقطت عنه منذ سنين بحكم القانون وأحكام القضاء.. أنا أشرف منه ومن حزبه الإرهابي ومن الكلاب النتنة التي تنبح معه .. لن أتخلى عن قضيتي وسأدافع عن الإعلام الوطني ولن أخضع لهؤلاء المرتزقة”.
وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام: “شكشك تعيش عائلته في تركيا وتنفق سنوياً مئات الآلاف من أموال الليبيين عدا الفساد المستشري في الديوان الذي اغتصبه الإخوان.. لولا ضعف السلطة ما تجرأ هو وأمثاله على الدولة ومؤسساتها”.
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