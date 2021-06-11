بعيو: عائلة “شكشك” تعيش في تركيا وتنفق مئات الآلاف من أموال الليبيين

وصف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالكذاب، وهاجم حزبه العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين، التي أدرجها مجلس النواب على قائمة الإرهاب.

وجاء ذلك ردا على تدوينة للمدون محمد بورقيقة نشرها على “فيسبوك”، وقال فيها أن “أم القضايا اليوم لدى ديوان شكشك ليست غياب التطعيمات ولا فساد الوزارات والمصروفات العمومية ولا مليار ونصف دولار المصرف الخارجي ولا طوابير البنوك وغسل الأموال، أم القضايا اليوم هو محمد بعيو ومزاعم الاستيلاء على مائتين ألف دينار”.

وعلى الفور حضر بعيو منددا باتهامات شكشك وعلّق قائلا: “كذاب لعنة الله عليه هذا المنتحل لصفة سقطت عنه منذ سنين بحكم القانون وأحكام القضاء.. أنا أشرف منه ومن حزبه الإرهابي ومن الكلاب النتنة التي تنبح معه .. لن أتخلى عن قضيتي وسأدافع عن الإعلام الوطني ولن أخضع لهؤلاء المرتزقة”.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام: “شكشك تعيش عائلته في تركيا وتنفق سنوياً مئات الآلاف من أموال الليبيين عدا الفساد المستشري في الديوان الذي اغتصبه الإخوان.. لولا ضعف السلطة ما تجرأ هو وأمثاله على الدولة ومؤسساتها”.