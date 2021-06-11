تعيين «اللواء شميم» سفيرا جديدا لبنغلاديش لدى ليبيا

عينت الحكومة البنغلاديشية اللواء شميم الزمان، سفيرا جديدا لها لدى ليبيا.

وبحسب الوكالة الإخبارية البنغلاديشية «يونايتد نيوز أوف بنغلاديش»، فإنه تم تكليف اللواء شميم في الجيش البنغلاديشي في 21 ديسمبر 1984، بالعمل سفيرا جديدا لبنغلاديش لدى ليبيا.

ومنذ عمله بالجيش، خدم اللواء شميم في مختلف تعيينات الموظفين والتعينات التعليمية والقيادية على مختلف المستويات.

وقالت وزارة الخارجية البنغلاديشية، إن اللواء شميم شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس بنغلاديش.

وحصل اللواء شميم على درجة الماجستير في الدراسات الدفاعية من الجامعة الوطنية في بنغلاديش، وماجستير في العلوم العسكرية من جامعة مادراس بالهند.