“العباني”: مذكرة النواب بخصوص الدستور لن تؤثر في المشهد

علّق عضو مجلس النواب، محمد العباني، على المذكرة التي تقدم بها نوابٌ إلى ملتقى الحوار، بخصوص ما قالوا إنه اعتماد مشروع مسودة الدستور المصوّت عليها من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية.

وقال “العباني” في تصريح لـ”218″ إن ما صدر يعتبر مذكرة طلب للقيام بشيء ما، وتبقى في أفضل الأحوال مذكرةً تعبّر عن الأعضاء المذكورة أسماؤهم فقط، ولا تنتج آثارًا ما لم يتناولها مجلس النواب بالنقاش، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكان 50 نائبًا من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا، أمس الخميس، بمذكرة اعتماد مشروع مسودة الدستور، بشكل ارتجالي، في خطوةٍ قُوبلت بالكثير من الاستغراب.

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