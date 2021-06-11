وزير الحكم المحلي يحذر من ظاهرة التعدي على الغابات والأملاك العامة بصبراتة

تفقد وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» مرافق بلدية صبراته والاختناقات التي تعاني منها، خاصة مشاكل الصرف الصحي، وذلك ضمن جولة تفقدية يقوم بها هذه الأيام لبلديات الساحل الغربي.

وناقش التومي مع عميد بلدية صبراتة محمد خليفة الحسلوك ومدير الإصحاح البيئي بصبراتة ورئيس شركة الخدمات العامة صبراتة، سير عمل بلدية صبراتة مرافقها العامة، والصعاب التي تواجهها شركة الخدمات العامة من تحديات إدارية وفنية، وكذلك مشاكل الصرف الصحي والمياه ومياه الشرب ومسألة تفعيل إدارة التصحيح البيئي.

وحذر الوزير من ظاهرة التعدي على الغابات والأملاك العامة بالبلدية، مؤكدا استعداد الوزارة لبذل ما أمكن من جهد لدعم بلدية صبراتة وتحسين الخدمات داخل نطاقها.