الصديق الصور: إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامره

أكد النائب العام ” الصديق الصور ” على قدرة وإمكانيات القضاء الليبي في حل كافة الإشكاليات، مبينا تمسكه الدائم باختصاص القضاء الليبي، وعدم التعويل على القضاء الدولي.

وأوضح ” الصور ” في مقابلة أجرتها معه وكالة ” سبوتنيك ” الروسية للأنباء، أن القدرة تكمن في إمكانية التحرك وإمكانية سماع شهود إثبات الواقعة، وإصدار أوامر بالقبض؛ لافتا إلى أن إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامر القضاء.

وقال ” الصور ” في هذا الصدد إن هناك العشرات من الأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض والوضع في منظومة الترقب، وأوامر قبض دولية؛ لكنها لم تنفذ.

وكان مجلس النواب قد صوت في 21 أبريل الماضي، على انتخاب ” الصديق الصور ” نائبا عاما للبلاد، بأغلبية أعضائه، خلال اجتماع عقد في مدينة طبرق.