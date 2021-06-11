نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال.

طقس رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الخمس – زليطن – مصراته إلى بني وليد مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ.

طقس الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر والجغبوب مع احتمال سقوط رخات خفيفة من المطر قد يصحبها سحب رعدية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ على الساحل ، وتتراوح ما بين (32 – 35) مْ على جالو والجغبوب.

طقس الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (33- 38) مْ .

طقس الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية صباح اليوم على الكفرة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ تصل اليوم إلى (42) مْ على الكفرة وتنخفض تدريجيا من مساء هذا اليوم.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:15)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي