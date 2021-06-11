إنتاج حقل البوري النفطي يتضاعف 3 مرات

أفادت شركة مليتة للنفط والغاز، بأن إنتاج حقل البوري النفطي تضاعف نحو ثلاث مرات بعد عمليات ناجحة لزيادة قدرته الإنتاجية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها أجرت عمليات تحسين بالديزل وتثقيب ناجحة لبعض الآبار في الحقل وأن الإنتاجية قبل العملية تقدر بـ266 برميل نفط يوميا وليصل بعدها إلى قدرة إنتاجية تقدر بـ762 برميلا يوميا.

ولفتت الشركة، إلى أن أحد الآبار قبل العملية كان ينتج 500 برميل زيت يوميا ليصل بعدها إلى 1214 برميل زيت يوميا.

وأشادت مليتة، بجهد إدارة الحفر وصيانة الآبار وإدارة المكامن وعلوم الأرض فرع النفط وقسم صيانة واستكمال الآبار بحقل البورى النفطى لتنفيذ البرنامج “بكل حرفية مع مراعاة السلامة المهنية بالحقول البحرية”.