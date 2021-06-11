“المشري” لعماد السائح: “كلامُك تدليس”

فتح رئيس مجلس الدولة خالد المشري، النار على رئيس مفوضية الانتخابات عماد الدين السائح، في مؤتمره الصحافي الأخير.

خالد المشري، وفور وصوله من العاصمة المغربية الرباط، حيث توجه إلى هناك تزمانًا مع وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ عقد مؤتمرًا صحافيًا مطولاً، قال فيه إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خالفت الحيادية بالتزوير على الشعب الليبي، ونقل كلام غير صحيح.

ولم يكتف “المشري” بهذا الكلام، بل ذهب إلى حد القول إن “هذا الرجل” أي رئيس المفوضية الوطنية، عماد الدين السائح، خرج في تصريحات صحفية، أقلّ ما يُقال عنها إنها تدليسٌ، وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي.

وجاءت تصريحات “المشري” عن “السائح” والمفوضية، في معرض الحديث عن القاعدة الدستورية للانتخابات، ومسودة مشروع الدستور، حيث يطالب هو وأعضاء من مجلس الدولة، ومعهم تيار الإسلام السياسي، بالاستفتاء أولاً على مشروع الدستور، وإذا كانت الإجابة بـ”لا”؛ يتم اللجوء إلى قاعدة دستورية للإنجاز بسرعة.

وفي مقابل تصريحات “المشري” الحادة لعماد السائح وما يُمثّله من رمزية كونه رئيس المفوضية؛ يستمر الأخير في عمله الفني، حيث تباحث مع عددٍ من مسؤولي هيئة مكافحة الفساد نزاهةَ العملية الانتخابية، وآليات المراقبة، وإجراءات اعتماد المراقبين والتعاون بين الشركاء.

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