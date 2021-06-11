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“فلايت رادار”: تركيا تستأنف شحناتها العسكرية إلى قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في خطوةٍ جديدةٍ تمثّل تحديًا للقرارات الأممية المتعلقة بحظر واردات السلاح إلى ليبيا؛ استأنفت تركيا إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها في ليبيا.

وكشف موقع “فلايت رادار” السويدي، المتخصّص في رصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز “إيرباص إيه 400 إم – 180” هبطت في قاعدة الوطية، بعد أن انطلقت، أول أمس، من قاعدة عسكرية في أنقرة.

وأشار الموقع إلى أن أنقرة لم تُوقف الجسر الجوي مع قواعدها في المنطقة الغربية عبر طائرات الشحن العسكرية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال، في وقت سابق، إن بلاده ستُواصل دعم ليبيا، على الرغم مما أسماه بـ”استفزازات عملية إيريني الأوروبية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا”، متهمًا العملية بفرض حصار على حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • متي يفهم الجمير ان تركيا دوله استعماريه دخلت ليبيا عن كريق أغراءها بالمال لبعض العملاء فمتي يفهم البقم الذي لازال يقول تركيا حليف او تركيا شريك اقتصادي فمتي تفهم اولئك الحمير ان من باع الارض باع قبلها العرض فاصبحت كل القيم لديه متساويه يبيع كل شئ قابل للبيع فمن فرط في الارض بالضروره يكون قبلها قد فقط في العرض فاصبح ليس لديه ما يخاف عليه فمن لا يعترف بأن تركيا غازيه ومحتله للغرب الليبي هو من هؤلاء فاقدي الشرف اولا ثم فاقدي الوطنيه والانتماء فمن هو منتمي للوطن يظل الوطن يسكن جواه حتي ولو هو لا يسكن الوطن من عشرات السنين

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