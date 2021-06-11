“فلايت رادار”: تركيا تستأنف شحناتها العسكرية إلى قاعدة الوطية

في خطوةٍ جديدةٍ تمثّل تحديًا للقرارات الأممية المتعلقة بحظر واردات السلاح إلى ليبيا؛ استأنفت تركيا إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها في ليبيا.

وكشف موقع “فلايت رادار” السويدي، المتخصّص في رصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز “إيرباص إيه 400 إم – 180” هبطت في قاعدة الوطية، بعد أن انطلقت، أول أمس، من قاعدة عسكرية في أنقرة.

وأشار الموقع إلى أن أنقرة لم تُوقف الجسر الجوي مع قواعدها في المنطقة الغربية عبر طائرات الشحن العسكرية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال، في وقت سابق، إن بلاده ستُواصل دعم ليبيا، على الرغم مما أسماه بـ”استفزازات عملية إيريني الأوروبية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا”، متهمًا العملية بفرض حصار على حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية