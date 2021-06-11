تكتل فزان النيابي: هناك محاولة لخلط الأوراق وإبقاء شاغلي المناصب السيادية لأجل غير مسمى

أصدر تكتل فزان النيابي، بياناً بشأن المناصب السيادية، مؤكدا أن حالة الجدل الهدف منها خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى مما يؤثر سلبا على الدولة الليبية.

وقال التكتل، في بيان له أمس الخميس:” يتابع تكتل فزان النيابي ما يتداول من تصريحات متضاربة بشأن المناصب السيادية التي يري التكتل أن هذه التصريحات لا تخدم المصلحة العامة والغرض منها خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمي مما يؤثر سلبا على الدولة الليبية ويزيد من حالة الانقسام المؤسساتي وإهدار للمال العام وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والقضائية”.

وأضاف:” لقد تابعنا الجولات المتعددة من الحوار بخصوص المناصب السيادية التي كنا نتمني أن تتم التسوية فيها داخل أرض الوطن، ولكن تم تدويل هذه الأزمة وأصبحت تدار بأيادي خارجية”.

وتابع التكتل:”من خلال متابعتنا للجنة فرز المتقدمين لتولي المناصب السيادية وصلتنا العديد من إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في الشكاوي بخصوص القوانين الليبية النافذة لأسباب غير موضوعية”.

واستطرد:” نطالب بانتخاب لجنة للبث في المناصب السيادية من مجلس النواب يتم فيها مراعاة البعد الجغرافي وهي من تتولي البث في هذه المناصب مع لجنة مناظرة لها من مجلس الدولة تقومان بوضع أسس المشاركة والتوزيع للمناصب وآلية فرز ملفات المتقدمين على أن تعرض نتائجها على مجلس النواب لإقرارها.”

واختتم:” مصلحة ليبيا فوق كل المصالح الجهوية والمناطقية ولا مجال للمتاجرة بها في الخلافات السياسية وكسب المواقف على حساب معاناة الوطن والمواطن”.