البيوضي: أداء المشري ومجلسه يهدف إلى تعطيل إجراء الانتخابات

ليبيا- أكد المحلل السياسي سليمان البيوضي إن أداء مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري معطل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

البيوضي أوضح في تدوينة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “غريب أمرهم يتشدقون بالتداول السلمي على السلطة وشرعية الشعب وعودة الأمانة لأهلها وتمسكهم بالمسار الديموقراطي، وغير ذلك من المصطلحات الرنانة ويتمسكون بالاستفتاء على دستور غير متفق عليه”.

وأضاف البيوضي: “هدفهم الحقيقي تعطيل الانتخابات وألا تجرى في موعدها وينسى أعضاء الأعلى للدولة المؤتمر سابقًا رغم أنهم انتخبوا لفترة 8 أشهر 240 يومًا، لكنهم استمروا كأمر واقع لمدة 9 سنوات، وبذلك فقد تجاوزوا المدد القانونية بشكل مفوض، وعمليًا هم مغتصبون للسلطة”.

وتابع البيوضي: “هم موجودون بسبب الفوضى التي يعيدون إنتاجها في كل مرة، ونريد انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في 24 ديسمبر، ويكفينا من العبث والحرب والفوضى، فالانتخابات أولًا، ولنخطئ في اختياراتنا من جديد، المهم أن تزول هذه الأجسام العبثية والمتخمة بالفساد”.

هذا ولم يترك البيوضي الفرصة لمهاجمة مجلس النواب بذات الطريقة بعد أن وصفه بالمنتخب لمدة 18 شهرًا، حيث أنه ما زال في السلطة منذ 7 سنوات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية