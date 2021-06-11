وصول 50 مليون دينار إلى مدينة سبها لتوزيعها على مصارف الجنوب

ليبيا – كشف المصرف المركزي في طرابلس عن وصول شحنة سيولة نقدية بقيمة 50 مليون دينار إلى مدينة سبها.

مصدر في المصرف أفاد في تصريح صحفي لصحيفة صدى الاقتصادية طالعته صحيفة المرصد أن وصول هذه الشحنة يأتي في إطار استكمال خطته لتوفير السيولة بكافة مناطق الجنوب، مبينًا أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد تزويد فروع المصارف بمدينة الكفرة والمدن المجاورة لها بالسيولة النقدية.

وأضاف المصدر: إن فروع المصارف بمدينة الجفرة ستصل لها السيولة النقدية أيضًا، فضلًا عن الترتيب لنقل شحنات سيولة خلال الأسبوع القادم لفروع المصارف بمناطق الشرق.

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