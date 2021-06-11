الحويج لـ كليفيرلي: لا بد من تسهيل منح التأشيرة البريطانية لليبيين بهدف تسهيل التنقل

ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بوزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جيمس كليفيرلي”.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والدور البريطاني في إعادة فتح الأجواء الأوروبية أمام خطوط الطيران في ليبيا، لأهمية ذلك في تعزيز التجارة بين بريطانيا ودول إفريقيا لموقع البلاد المتميز في القارة، بالنظر للموقع الجغرافي المتميز لليبيا.

وشدد الحويج على أهمية التعاون مع بريطانيا في مجال الاستشارات الفنية للمشاريع، لما لها من دور في إحداث تنوع في الاقتصاد الليبي، وبينها مشاريع الطاقة وتجارة العبور، وأهمية إقامة مشاريع في المنطقة الجنوبية. مبينًا ضرورة القيام بذلك لتخفيض أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار الحويج إلى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرة البريطانية لليبيين بهدف تسهيل التنقل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية