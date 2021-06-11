طقس معتدل وسحب خفيفة تغطي سماء ليبيا.. الجمعة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الطقس سيبقى معتدلاً ومستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر السحب، من حين إلى آخر، هذا اليوم، على بعض مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الخُمس، زليطن، ومصراتة إلى بني وليد، مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من الأمطار.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر والجغبوب مع احتمال سقوط زخات خفيفة من الأمطار قد تصاحبها سحبٌ رعديةٌ.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ على الساحل ، وتتراوح ما بين (32 – 35) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية صباح اليوم على الكفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ تصل اليوم إلى (42) مْ على الكفرة وتنخفض تدريجيًا من مساء هذا اليوم.

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