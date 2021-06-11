البيوضي: حكومة الدبيبة تسير بشكل متسارع نحو إنتاج نسخة كربونية من الوفاق

قال سليمان البيوضي، المحلل السياسي من مصراتة، إن حكومة الوحدة الوطنية تسير بشكل متسارع نحو إنتاج نسخة كربونية من حكومة الوفاق.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” استياء كبير في بعض الأوساط السياسية التي تشعر بشيء من الخذلان والريبة من حكومة الوحدة، وتتجه لعدم تمرير الميزانية المقترحة من داخل مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل”.

وأضاف البيوضي:” قد نشهد تصعيدا علنيا رافضا لهذه الميزانية، مسألة تدارك الموقف والمضي في الاتفاقات السابقة وجعلها معلنة وواضحة، فقد يكون خيارا استراتيجيا بناء، حيث سيكون فرصة أخيرة لعودة الأوضاع بشكل موحد وإيجابي”.

وتابع:” المؤكد أن فشل مجلس النواب في إصدار قرار باعتماد الميزانية الحالية سيعني تقليصها مرة أخرى لتكون تسييرية ولمدة 6 أشهر فقط، وسيتم التصويت عليها عقب الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات”.

وأشار إلى أن الأمر الأهم هو وجود “فيتو دولي” ضد تنفيذ الترتيبات المالية وفقا لنص الاتفاق السياسي الليبي وذلك التزاما باتفاقات دولية منها اتفاق النفط.

وشدد على أن رئيس الحكومة أمامه تحديات كبيرة وبحاجة لأن يكون ممثلا للجميع وتعديل مساراته ومعالجة الأخطاء الاتصالية المستمرة”.