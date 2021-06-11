«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج حاجر الـ0.75 مترا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية غربية بوجه عام تتحول الى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى هادئ.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية غربية بينما تكون صباح اليوم بحرية على ساحل طبرق سرعته بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

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