الحويج من مصراتة: نسعى لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف المناطق بمشاركة أجنبية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” مع مدراء عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية للمواد الغذائية وغيرها من الصناعات العاملة بمدينة مصراتة، حيث بحث سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع والعراقيل التي تواجهها وسُبل تذليلها.

وتناول الاجتماع أيضا المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات والمصانع، وخاصة نقص العمالة المتخصصة والإجراءات المصرفية والاعتمادات الخاصة بتوريد المواد الخام وقطع الغيار اللازمة لخطوط الإنتاج.

وأكد الحويج أن القطاع الخاص يعد الرافد للاقتصاد الوطني، وأن الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية توريد المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ووضع الخطط لحماية الصناعة المحلية، مشدداً على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بالوزارة ودعم تفعيل المناطق الحرة والصناعية وتجارة العبور.

وأوضح الحويج أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشاريع استثمارية بمختلف المناطق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكداً أن دخول المستثمر الأجنبي يجب أن يتم مع شريك محلي.

وتفقد الوزير مصانع شركة الجيد للصناعات الغذائية والعملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج، ومدى التزام الإدارة والعاملين بضوابط واشتراطات التصنيع.