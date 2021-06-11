كشف مندوب مجلس رجال الأعمال الليبي بالجزائر، عمر كارة، أمس الخميس، أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين فتح أول سوق للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة الليبية، على هامش إرسال أول شحنة من بيض التفقيس نحو ليبيا.

وأكد كارة، أن المجلس الليبي لرجال الأعمال بمصراتة وتحت إشراف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير يجهز لفتح أول سوق مخصص للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة، والذي سيتربع على مساحة نحو 5000 متر مربع في غضون الشهرين المقبلين، يقول ذات المتحدث، لافتا إلى أهمية هذا المشروع التجاري لرفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين وكذا حجم تواجد المنتجات الجزائرية بالسوق الليبية.

كما سيسمح هذا المشروع الاقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين بالقيام بصفقاتهم التجارية وتسويق منتجاتهم بكل سهولة، فضلا عن تمكين التجار الليبيين من معاينة المنتجات الجزائرية وإقتنائها دون تكبد عناء التنقل إلى الجزائر.

وأضاف المتحدث أن المنتجات الجزائرية بليبيا هي في طور الانتشار متوقعا تسجيل إقبال كبير من طرف المستهلك الليبي عليها نظرا لجودتها سواء المنتجات الغذائية والتحويلية خاصة وكذا المنتجات التجميلية.

وأشار أمين بوطالبي رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير، بأن العملية وما يليها من عمليات تصدير وتسويق للمنتجات الجزائرية في ليبيا، هي ثمار المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي انعقد بالجزائر مؤخرا، وشارك فيه أزيد من 320 رجل أعمال ليبي.

وسيشرف المنتدى على عمليات أخرى تنطلق من عدة ولايات، بالشراكة مع رجال الأعمال الليبيين تستهدف عدة منتجات جزائرية من أهمها مادة الكلنكر المستعمل في انتاج الاسمنت والحديد.