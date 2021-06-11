صحيفة بريطانية: نجل معمر القذافي يؤكد نية ترشحه في الانتخابات الرئاسية

أفادت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، بأن “سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

كما لفتت الصحيفة إلى أن نجل القذافي، سيف الإسلام، تلقى تعليمه في بريطانيا وكان يُنظر إليه في السابق على أنه خليفة والده، لكن منذ اعتقاله قبل عشر سنوات في ليبيا لم يُر أو يُسمع عنه بشكل علني”.

وقالت الصحيفة إن سيف الإسلام تحدث هاتفيا لتأكيد هويته وقال إنه بخير وذلك بمكالمة تم تريتيبها لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين القائمين بالأعمال نيابة عنه”.

وأضافت أنه “أيضا يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة، لكن لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.