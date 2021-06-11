الغرياني: تمرير القاعدة الدستورية سيكون الفصل الأخير للإخوان في ليبيا

قال الباحث السياسي الليبي محمد الغرياني، إن تهديدات رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري الأخيرة ناتجة عن تخوف تنظيم الإخوان في ليبيا من فكرة إجراء الانتخابات الليبية.

وأكد الغرياني في تصريحات صحفية، أن جماعة الإخوان “التي أدرجها مجلس النواب على قائمة الإرهاب، على يقين من أن الشعب لن ينتخبهم مرة أخرى بعد الخراب الذي عم البلاد على مدار 10 سنوات من تواجدهم.

وأضاف الباحث السياسي أن الشهرين القادمين هما أصعب الفترات السياسية على الإخوان في ليبيا فإذا استطاعت البلاد تمرير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات فإنه من المؤكد أن هذا سيكون الفصل الأخير للإخوان في ليبيا.

وتابع الغرياني أن فكرة نشوب نزاع عسكري إذا تم إقصاء الإخوان واردة، وتصريحات المشري تؤكد أن هناك نوايا بالفعل لحدوث ذلك، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام أطماع الإخوان لمنع تكرار سيناريو 2014.

وأشار الباحث السياسي إلى أنه بالنظر لكل ما يحدث على الساحة السياسية في ليبيا الآن نجد أن تعطيل المناصب السيادية والميزانية وتعطيل القاعدة الدستورية هو بفعل تنظيم الإخوان.

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