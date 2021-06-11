وزير النفط يناقش آليات استخراج الوقود الحيوي من الأشجار

عقد وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون، الخميس، لقاءً تشاورياً مع خبراء مختصين في غرس الأشجار التي يمكن استخراج الوقود الحيوي منها، وذلك بالاستفادة من المياه المصاحبة لعملية استخراج النفط للحصول على غطاء نباتي.

وبحسب بيان صادر عن وزراة النفط والغاز، اليوم الجمعة، فإن هذه العملية تهدف إلى تفعيل برامج التنمية المستدامة في المناطق القريبة من المنشاءات النفطية، والاستفادة من استخراج الزيوت لاستعمالها كوقود حيوي يدمج مع الوقود المستعمل في المولدات الكهربائية، ووسائل النقل المختلفة لخفض الانبعاثات ونسبة التلوث.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من أفضل التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والاحتباس الحراري في مختلف عمليات قطاع النفط، لما لذلك من أثر إيجابي علي زيادة حماية المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

واتفق المجتمعون، على دعوة كل من وزارة البيئة، و وزارة الزراعة، ومعهد النفط الليبي للاجتماع المقبل من أجل مناقشة هذا الموضوع المهم.