ورشة عمل حول تحديات خطة مكافحة “كورونا” في البوانيس

شهد مقر المجلس البلدي البوانيس انعقاد فعاليات ورشة عمل حول الخطة الوطنية لمكافحة جائحة”كورونا”؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بسير عمل الخطة الموضوعة على مستوى البلاد لمكافحة تفشي الجائحة.

وأشرفت منظمة GIZ للتعاون الدولي على سير الورشة، بالتعاون مع عددٍ من الأكاديميين، واستعرضت المحاور مسائل عدة؛ من أهمها الخطة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس “كورونا”.

وتواصلت الورشة على مدى ثلاثة أيام، واستهدفت عددًا من مديري المكاتب والأقسام، على مستوى بلدية وادي البوانيس.

وبحث المشاركون في الورشة، بشكلٍ مُوّسعٍ، وضع خطة استراتيجية للطوارئ والصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ عمل الخطة، بالإضافة إلى وضع الحلول لها على المستوييْن المحلي والوطني.

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