المنقوش: مطالبة المنفي لبيت المال بفتح الطريق الساحلي كلام مفتوح وفضفاض

علق رئيس الأركان العامة بحكومة عبدالرحيم الكيب، يوسف المنقوش، على توجيهات المجلس الرئاسي، لما يسمى “غرفة عمليات سرت-الجفرة”، بأن “الرئاسي أصدر توجيهه بفتح الطريق الساحلي لغرفة ما يسمى “عمليات سرت-الجفرة” فقط، موضحًا أن فتح الطريق يحتاج إلى صدور التعليمات للطرفين اللذين يغلقا الطريق حيث هناك طرف يغلقه من جهة الغرب والآخر يغلقه من الشرق”، بحسب زعمه.

المنقوش، وفي مداخلة له مع برنامج “تغطية خاصة” على قناة “ليبيا الأحرار”، الموالية للجماعات المتطرفة، قال: “ورد في التوجيه الذي صدر من الرئاسي أنه على غرفة عمليات سرت الجفرة إعادة التمركز وهذا كلام مفتوح وفضفاض”، بحسب زعمه.

وتساءل المنقوش الموالي للجماعات المتطرفة والإحتلال التركي، زاعماً: “أين تعيد تمركزها؟ وما المطلوب منها هل المطلوب أن تنسحب من أماكنها؟، ولو انسحبت من أماكنها هل هناك ضمان أن الطرف الآخر لن يتمدد في هذا الفراغ نتيجة انسحاب غرفة عمليات سرت-الجفرة؟”، بحسب زعمه.

واستكمل مزاعمه قائلاً: أن “فتح الطريق الساحلي يحتاج إلى إجراءات على الأرض، حيث يحتاج إلى تنظيفه من الألغام التي يعرفها المرتزقة”، مُتابعًا: “الجزء من الطريق الذي تتواجد فيه غرفة “عمليات سرت – الجفرة” تم إزالة كل الألغام الموجودة فيه، ولكن الجزء الآخر ما زالت الألغام ولا يمكن فتح الطريق حيث سيتعرض الناس المستخدمة له لخسائر كبيرة لأن هناك ألغام مزروعة بشتى الطرق قام بزراعتها “الفاغنر” وغيرهم”، بحسب زعمه.

وأضاف زاعماً: “المرتزقة موجودين في سرت وما بعدها سيشكلون عائق كبير، وهل هناك قدرة على إلزام الطرف الآخر بأن ينظف الطريق من الألغام وبعدها يخرج المرتزقة؟، وإلا ستكون تعليمات تصدر ولن ينفذها الطرف الأخر”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أنه “من الممكن أن تطبق غرفة “عمليات سرت-الجفرة” المطلوب منها، في حين لا يطبق الطرف الآخر المطلوب منه، بل من الممكن أن يستغل أحد الفرصة لأن المرتزقة حتى السيطرة عليهم من الطرف الآخر ضعيفة وبالتالي من الممكن أن يستغلوا انسحاب القوات”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أنه “من الناحية العسكرية إصدار توجيه بإعادة التمركز يجب أن يحدد فيه الأماكن التي يجب أن تتحرك فيها القوات وأين تذهب ومتى وكيف يتم”، بحسب زعمه.

وأضاف: “هناك اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية ودولية وهذا الاتفاق يحتوي على مجموعة بنود متسلسلة كل بند ينفذ بعد تنفيذ البند الذي قبله، كان الأحرى بالرئاسي أن يتمسك بتنفيذ بنود هذا الاتفاق والتي تحل المشكلة ولو نفذت حسب ما ورد في الاتفاق لكان الطريق الساحلي مفتوح منذ مدة”، بحسب زعمه.

وأورد بأن “الموجود في الاتفاق من حيث وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة وتطهير الطرق والمناطق والمحاور من الألغام ورجوع القوات إلى مسافات محددة ثم وجود مراقبين دوليين”، مضيفاً: “المقاربة المطلوبة والتي تحرز نتيجة هي تطبيق وقف إطلاق النار كما تم الاتفاق عليه وهذا لن يضع الرئاسي في أي إحراج.. الذي يعرقل تنفيذ الاتفاق حسب ما تم الاتفاق عليه هو المعرقل”، بحسب زعمه.

وحول ما سبق وصرح به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش عن إرسال عشرة مراقبين في المرحلة الأولى لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار وكون هذه الآلية كافية لتثبيت الاتفاق، رد بأنه “في البداية لابد من حل موضوع المرتزقة”، بحسب زعمه.

واسترسل: “بالنسبة للمراقبين، عندما نتحدث نحن عن خطوط تماس تمدت مئات الكيلو مترات فالحديث عن عشرة أو عشرين أو مئة أو مائتين هذا كلام غير مجدي من الناحية العملية حيث لن يستطيعوا أن يراقبوا هذه المسافات الطويلة ومن يقوم بخرق وقف إطلاق النار”، بحسب زعمه.

وأكمل مزاعمه: “المهم في الموضوع هو موضوع المرتزقة حيث يجب أن يعطى فيه أولويات فليس كل المرتزقة على نفس درجة الأهمية فيجب التفريق بين مرتزقة الفاغنر والمرتزقة الآخرين الأفارقة حيث أن المرتزقة الأفارقة إخراجهم أسهل بكثير من الفاغنر”، بحسب زعمه.

وزعم أنه “أنه لا يمكن القول بأن من أسماهم “الفاغنر” لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الروسية، حيث أنهم لديهم معدات وأسلحة حديثة، متابعًا: “أنت تتكلم عن تواجد روسي في ليبيا وهذا هو الأخطر والذي يجب أن توضع له الاستراتيجية لإخراجه”، بحسب زعمه.

وشرح أن استراتيجية إخراج المرتزقة يجب أن يكون فيها من البداية معلومات واضحة عنهم وتكون هناك أولويات، مردفاً: “إخراج المرتزقة ليس من السهل ويحتاج إلى ترتيبات محلية وإلى تحالفات دولية ويجب أن يشترك فيه الكل ويكون هناك إرادة سياسية قوية لإخراجهم، وما يحدث الآن وإصدار قرارات وتوجيهات تنفيذها على الأرض مشكوك فيه، لن يوصل إلى نتيجة”، بحسب زعمه.

ونوّه إلى أنه على الرئاسي أن يتمسك بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم الوصول إليه حسب الفقرات التي وردت فيه وحسب تسلسلها، مكملاً: “هذا ما يجعله حتى أمام المجتمع الدولي موقفه قوي، فهنا اتفاق اتفق عليه ويجب تنفيذه كما هو”، بحسب زعمه.

وفي ختام حديثه، قال: “عندما نصل للفقرة الخاصة بفتح الطريق وتكون كل الفقرات التي سبقتها نفذت فيفتح الطريق أما قبلها لا”، بحسب زعمه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

