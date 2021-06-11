توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس تواصل الصدارة وارتفاع ملحوظ في الشويرف

من بين 376 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، سجلت العاصمة طرابلس 205 حالات، لتتصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر تعرضا لعدوى الوباء خلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحلت مصراتة ثانية في القائمة، مع 32 حالة، تليها الشويرف مع 21 حالة، ثم سرت (15)، والخمس (13)، والزاوية المركز (12)، حسب النشرة الوبائية المنشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– 376 إصابة جديدة و3 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى تسع حالات في صبراتة، وسبع في بني وليد، وست في زليتن وترهونة، وخمس في أوباري ويفرن، وأربع في الجفرة والحوامد والزنتان وقصر الأخيار، وثلاث في الزاوية الغرب والشاطئ والسواني بن آدم، واثنتين في العجيلات والزواية الجنوب وسبها وظاهر الجبل والعامرية، وحالة واحدة في السبيعة وتراغن والحرابة وكاباو وقصر بن غشير.

في حين توزعت 211 حالة شفاء جديدة من الفيروس، بين طرابلس (170 حالة)، ومصراتة (18)، والزاوية المركز (6)، وسبها والخمس والزنتان (5 لكل منها)، والشويرف (2). وبالنسبة حالات الوفاة الثلاث فقد توزعت بواقع حالة واحدة في كل من السبيعة والكفرة والخمس.

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