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الهلال الأحمر الليبي رافضا محاولات اختراقه: لن نسمح لأحد بأن يشق صفنا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تقدمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، بالشكر إلى رئاسة مجلس النواب، على قراراتها الحكيمة للمحافظة على وحدة جمعية الهلال الأحمر.

وأكدت الجمعية، في إيجاز صحفي على صفحتها الرسمية بفيسبوك قائلة:” نُندد ونستنكر استمرار بعض المجموعات والأفراد المحاولة للتدخل بعمل الهلال الأحمر الليبي ومحاولة اختراقه”.

وتابعت:” هذه التصرفات قد تسبب في تعطيل أعمالنا ومهمتنا الإنساني ، وكما قلنا سابقًا أن الهلال الأحمر الليبي هو الوحيد الذي حافظ على وحدة ليبيا في ظل الانقسامات الحاصلة في البلاد حافظنا على وحدتنا في أشد الصعوبات والعراقيل”.

واختتمت:” لم ولن نسمح بانقسام الجمعية ولم ولن نسمح لأحد بأن يشق صفنا الواحد فأحد مبادئ الحركة وجمعيتنا السبع الأساسية هو مبدأ الوحدة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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