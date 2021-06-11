زولية: مسودة الدستور أفضل من لا شيء إلى حين استقرار البلاد

اعتبر عضو مجلس النواب المٌقاطع عبد الوهاب زولية أن “اعتماد مسودة الدستور الحالية أفضل من لا شيء، وهي مؤقتة إلى حين استقرار وضع البلاد”، بحسب قوله.

جاء ذلك تعليقا من زولية الذي كان أحد الموقعين على بيان أعضاء مجلس النواب الداعي إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة، مؤكدا أن “ما يتضمنه البيان واضح وصريح ويمثل رأي الأغلبية من الليبيين”، بحسب قوله.

وأشار زولية، الخميس، إلى أن “هيئة صياغة الدستور استغرقت وقتا وجهدا للوصول إلى هذه النتائج، ومن المعلوم أنها هيئة منتخبة من جميع الليبيين”، بحسب قوله.

وقال زولية إن “عدم اتفاق أعضاء لجنة الحوار السياسي على قاعدة دستورية واضحة واختلاف الرؤى لديهم، جعل أعضاء من المجلس يسعون لخلق قاعدة رصينة وموجودة مسبقا وأُقرّت من هيئة صياغة الدستور وأُحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها”، بحسب قوله.

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