البرغثي: لا أعتقد أن تاريخنا السياسي يحوي إرثاً ديموقراطياً يُمكن البناء عليه

خاطب السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي، اليوم الجمعة، الرئيس القادم لليبيا بعد الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021 . البرغثي، وفي تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “أسمح ليّ يا سيادة الرئيس أن أخاطبك قبل أن تُنتخب، أعرفُ جيداً أن موعد إنتخابك يُفترض أن يكون يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، أردتُ أن أستبق وأُبدي بعض الملاحظات ، الآن قد يكون لديك مُتسعاً من الوقت لتسمعني، غداً وإذا كُتب لك الجلوس، قد يكون مطلوباً منك أن تُسمع لا أن تَسمع ، وقد يغدو الوصول إليك أمراً ليس سهلاً”.

وتابع: “كما تعرف يا سيادة الرئيس، أن إرادة الله شاءت أن تكون بلادنا على موعد مع زلزال كبير، وبلادنا التى زُلزلت ، كان جسدُها عليل، وعظامُها هشة، لعلها كانت فى حالة أقرب الى الشيخوخة ، داخلها مُتآكل ، خارجها مُتآمر ، الزلازل بطبيعتها لها إرتدادات ، الزلازل تُحدث تصدعاً وتُخلّف أنقاضًا وركامًا”.

وأضاف: “أشفق عليك يافخامة الرئيس، وأنا أراك تجلس وسط هذه الأنقاض ويُحيط بك هذا الكم الهائل من الركام ، حالةٌ من الخوف والترقب ، خنادقٌ تُحفر ، سلاحٌ يُكدس ، الثقةُ مفقودة ، النفوسٌ معطوبة ، الأموالُ منهوبة ، الجروحُ غائرة ، حقدٌ وكراهية ، وعيٌ محدود ، قبليةٌ وجهوية ، غنيمةٌ ومُغالبة ، حصصٌ ومُحاصصة ، ميلشياتٌ وأجانب ، تطوقك بطانة ، وفيسٌ يُسمعك الإهانة”.

واستكمل: “سبعون عاماً مضت ، لم يكن لليبيين أي دور فى إختيار من يحكمهم ، عبر صندوق الانتخابات ، وأقتصر دورهم فى ما مضى على المبايعة والتأييد، لا أعتقد أن تاريخنا السياسي يحوي إرثاً ديموقراطياً يُمكن البناء عليه ، التجربة جديدة ، العملية قد لا تمر بسهولة، وإن مرت يبقى القبول بالنتائج هو الآخر أمراً بالغ الصعوبة”.

وتابع: “أدركُ ياسيادة الرئيس، أنك تُدرك بأن الانتخابات ليست حلاً سحريًا، الانتخابات قد تكون خطوة على طريق الحل ، الحل يأتي عبر عملية متدرجة ، تحتاج الى صبر طويل، وحوار وطني، وحكمة بالغة، ورؤية وطنية صائبة ، وخطاب وطني عاقل ، الحاجة ماسة الى ميثاق وطني جامع ، يُجيب على كل التساؤلات التى يطرحها الليبيون ، وصولاً الى اتفاق وتفاهمات ، لزرع الثقة وتبديد المخاوف ، ليتوج ذلك باستعادة الوطن وبناء دولتنا الوطنية المدنية المأمولة”.

واختتم: “أتمنى عليك يا سيادة الرئيس ، أن تدرك بأن وظيفتك خدمية لا سلطوية ، تَحترم الدستور ، تُكمل مدتك ، تتقاضى مرتبك ، تُغادر موقعك عن طيب خاطر ، لا تُمدد ولا تتمدد ، ولا تمد يدك الى المال العام ، تصنع تاريخاً وطنياً مُشرفاً ، يُحترمك الناس ، نعتز بك بأنك أول رئيس سابق مُنتخباً لبلادنا”.

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