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المنقوش تلتقي بوريطة في المغرب

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إلى الرباط في زيارة إلى المغرب.

وفي بيان مقتضب لها قالت وزارة الخارجية المغربية أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استقبل الوزيرة الليبية فور وصولها.

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الخارجية المغربية وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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