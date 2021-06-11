المنقوش تلتقي بوريطة في المغرب

أخبار ليبيا 24
وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إلى الرباط في زيارة إلى المغرب.
وفي بيان مقتضب لها قالت وزارة الخارجية المغربية أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استقبل الوزيرة الليبية فور وصولها.
أخبار ليبيا 24
وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إلى الرباط في زيارة إلى المغرب.
وفي بيان مقتضب لها قالت وزارة الخارجية المغربية أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استقبل الوزيرة الليبية فور وصولها.
برويطة تركية مع بوريطة مغربي
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