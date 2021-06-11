مباحثات “ليبية- بريطانية” حول التعاون في المجال العسكري

التقى رئيس الأركان الفريق محمد الحداد، الخميس، وزير الدفاع البريطاني بن والاس؛ بمقر رئاسة الأركان العامة للجيش في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان آفاق التعاون العسكرية المستقبلية المشتركة بين البلديْن، حيث أكد “بن والاس” على تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

وحضر اللقاء آمرو المناطق العسكرية، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية “5+5″، ومدير مكتب رئيس الأركان العامة للجيش.

وقدم “الحداد” درعًا تذكاريًا إلى وزير الدفاع البريطاني، مرفقًا بدرع شعار رئاسة أركان الجيش.

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