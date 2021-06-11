ليبيا الان

مباحثات “ليبية- بريطانية” حول التعاون في المجال العسكري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس الأركان الفريق محمد الحداد، الخميس، وزير الدفاع البريطاني بن والاس؛ بمقر رئاسة الأركان العامة للجيش في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان آفاق التعاون العسكرية المستقبلية المشتركة بين البلديْن، حيث أكد “بن والاس” على تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

وحضر اللقاء آمرو المناطق العسكرية، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية “5+5″، ومدير مكتب رئيس الأركان العامة للجيش.

وقدم “الحداد” درعًا تذكاريًا إلى وزير الدفاع البريطاني، مرفقًا بدرع شعار رئاسة أركان الجيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك