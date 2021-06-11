العلاقي: كل الشواهد تؤكد عدم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام

قال المحامي ووزير العدل الأسبق، محمد العلاقي، إن: “من واقع ماجرى في ليبيا وبلدان العالم الثالت، الكثير من المسؤولين والإعلامين يعتقدون أن الإدارة الأمريكية هي الضامن لانتخابات ديسمبر”.

أضاف العلاقي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “غير أن واقع الحال يوضح أنه ما يمر علينا هذه الأيام من وقائع وأحداث يقوم بها اللاعبين السياسين تشي أنه لا انتخابات قادمة هذا العام”.

وواصل قائلًا: “ولعل الشاهد الأكثر وضوحا حكومة تضم 26 وزير وأربع وكلاء لكل وزارة، فإن عددا كهذا لايمكن أن يرحل نهاية العام وسيعرقل آية إجراءات يقوم بها الوطنيين حسني النية”.

واختتم العلاقي: “لن تكون هناك انتخابات ما لم تكن هناك إرادة وقاعدة رأي عام مستنير يدفع إلى فرضها بإرادته وحدها، ومن يثق في الإدارة الأمريكية عليه كمن ينظر إلى سراب يحسبه الظمآن ماء”.