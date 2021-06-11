المنقوش: ليس هناك مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار ونتطلع لدعم مغاربي في مؤتمر برلين2

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أن «ليس هناك مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة من كل الأطراف»، آملة في دعم مغاربي لليبيا خلال مؤتمر برلين2 الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية على مستوى وزراء الخارجية.

وثمنت المنقوش خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزيرة الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، اليوم الجمعة، دور المغرب في احتضان الحوار السياسي الليبي في الصخيرات وجهودها الحالية لتحقيق التوافق بين الليبيين، مشددة على «أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الليبي».

– بوريطة: دعم المغرب لليبيا غير مشروط وغير محدود

– المنقوش تصل إلى المغرب وتلتقي بوريطة

وقالت المنقوش إنها اتفقت مع نظيرها المغربي على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة قضية التأشيرات والإقامة، مشيدة بدور المغرب وشراكته في ملفات المنطقة لتعزيز الاستقرار ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي أن ليبيا تتطلع إلى «تعاون أمني وعسكري مع المغرب»، داعية الرباط إلى إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة طرابلس، داعية كذلك إلى عقد قمة للاتحاد المغاربي.

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