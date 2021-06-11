الخارجية المصرية تبحث مع نظيرتها الإسبانية تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي أمس الخميس جلسة مشاورات ثنائية افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع مساعدة وزير الخارجية الإسبانية لشؤون المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط إيفا مارتينيز أمس الأول، بمشاركة السفير عمر سليم سفير مصر في إسبانيا والسفير الإسباني بالقاهرة رامون جيل كاساريس.

الجلسة تناولت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية التشاور حول الوضع في ليبيا، بمشاركة مساعدي وزير الخارجية ونوابهم.

من جانبها، ثمنت مساعدة وزير الخارجية الإسبانية الدور المصري خلال الأزمة الأخيرة في وقف إطلاق النار ومساعي إعادة إعمار قطاع غزة، فضلًا عن الأوضاع في ليبيا والسودان، وآخر التطورات الخاصة بالسد الإثيوبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية