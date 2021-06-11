المسماري: تصريحات تبون ضد الجيش تعبر عن مصالح بلاده مع الإخوان

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الصور: لن يُسمح بعمليات الخطف أو التغييب القصري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
ليبيا: العرعار في مصراتة.. سباق سيارات الدفع الرباعي ينتظر رعاية الدولة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
الخارجية المصرية تبحث مع نظيرتها الإسبانية تطورات الأوضاع في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المنقوش: ليس هناك مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار ونتطلع لدعم مغاربي في مؤتمر برلين2
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك